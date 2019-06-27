Южнокорейский представитель избран в состав МОК

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Президент Национального олимпийского комитета РК Ли Ги Хын избран в состав Международного олимпийского комитета. Он стал 11-м южнокорейцем, когда-либо входившим в состав данного международного органа. Ли Ги Хын получил более половины голосов участников 134-го заседания Международного Олимпийского комитета, которое проходило с 24 по 26 июня в Лозанне, обойдя 9 конкурентов. В настоящее время в состав МОК входят два представителя РК. Кроме Ли Ги Хына, это известный спортсмен Ю Сын МиПрезидент РК Мун Чжэ Ин поздравил президента Национального олимпийского комитета РК Ли Ги Хына с избранием членом Международного олимпийского комитета (МОК). Глава государства написал на своей странице в Facebook, что это «ценный результат», завоёванный всем народом страны, который успешно провёл ряд международных спортивных мероприятий, включая зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году.н.