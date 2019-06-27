Президент РК поздравил Ли Ги Хына с избранием в состав МОК

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин поздравил президента Национального олимпийского комитета РК Ли Ги Хына с избранием членом Международного олимпийского комитета (МОК). Глава государства написал на своей странице в Facebook, что это «ценный результат», завоёванный всем народом страны, который успешно провёл ряд международных спортивных мероприятий, включая зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году. «Две олимпиады, которые пройдут в Азии, - это хорошая возможность воплотить дух мира и примирения, достигнутый на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане», - написал Мун Чжэ Ин, имея в виду Олимпийские игры в Токио в 2020 году и зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.