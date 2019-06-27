В РК повысился индекс деловой активности

В связи с ускорением темпов реализации бюджета индекс ожидаемой деловой активности (BSI) вырос. По данным Банка Кореи, представленным 27 июня, он повысился на 1 пункт по сравнению с предыдущим месяцем, составив 74 пункта. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Индекс для компаний-производителей составил 75 пунктов, снизившись на 1 пункт. Индекс для непроизводственных компаний вырос на 3 пункта, составив 74 пункта. Индекс потребительской активности вырос на 0,8 пункта до 92,4 пункта.