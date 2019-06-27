Главы крупных корпораций РК встретились с наследным принцем Саудовской Аравии

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26 июня главы пяти крупнейших южнокорейских корпораций встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, находившимся с официальным визитом в РК по приглашению президента Мун Чжэ Ина. Во встрече принимали участие вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, вице-президент Hyundai Motor Чон Ый Сон, председатель группы SK Чхве Тхэ Вон, главный исполнительный директор LG Group Ку Гван Мо, председатель Lotte Group Син Дон Бин. Стороны обменялись мнениями по глобальным экономическим вопросам. Мухаммед бин Салман призвал собеседников к активному инвестированию в экономику Саудовской Аравии. Обсуждалось также участие южнокорейских бизнесменов в проводимой правительством Саудовской Аравии программе «Видение-2030».