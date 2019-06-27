РК и Индонезия развивают сотрудничество в торговле

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26 июня в Сеуле состоялась встреча министра промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо и его индонезийского коллеги Аирлангга Хартарто. Стороны обсудили вопросы расширения взаимной торговли и сотрудничества, отметили необходимость как можно скорее завершить переговоры по подготовке Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнёрстве, которые возобновились в феврале после пятилетнего перерыва. Сон Юн Мо отметил, что РК стремится укреплять сотрудничество с Индонезией в первую очередь в металлургической, нефтехимической и автомобильной промышленности. В прошлом году южнокорейско-индонезийский товарооборот составил 20 млрд долларов. Индонезия является 12-м по объёму торговым партнёром РК.