В Грузии погиб южнокорейский турист

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Один южнокорейский турист погиб, ещё один ранен в Грузии. Инцидент произошёл 24 июня на площади Рике в Тбилиси. По данным местных СМИ, туристы попытались скрыться от ливня и града под конструкцией у Метехского моста, но она обрушилась. 67-летний южнокореец погиб на месте. Гид, сопровождавший туристов, получил серьёзные травмы. Диппредставитель РК прибыл на место сразу после получения известий о произошедшем. Он призвал местную полицию как можно более оперативно выяснить подробности произошедшего. В сотрудничестве с турагентством «Ханчжин» приняты меры по оказанию помощи пострадавшим.