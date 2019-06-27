Число рабочих мест в секторе информационно-коммуникационных технологий растёт 17 месяцев подряд

Число рабочих мест в сфере информационно-коммуникационных технологий, которая включает производство программного обеспечения, издательское дело и телерадиовещание, растёт 17 месяцев подряд. В мае в данной сфере работали 854 тыс. человек, что на 19 тыс. человек или 2,3% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили в четверг в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Начиная с 2017 года, замедление экономики сказалось на занятости во многих отраслях промышленности, но информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и социальное обслуживание стали исключением.