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Политика

Спецпредставитель США по северокорейским вопросам прибыл в Сеул

Write: 2019-06-27 15:52:37Update: 2019-06-27 16:17:10

Спецпредставитель США по северокорейским вопросам прибыл в Сеул

Photo : YONHAP News

Специальный представитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибыл в четверг в Сеул. В пятницу утром он встретится со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном, чтобы обсудить ядерную проблему и, возможно, северокорейскую часть воскресного саммита между президентом РК Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в Сеул в субботу.   Как сообщил журналистам  представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль, Ли До Хун и Стивен Бигэн подробно обсудят возможности активизации сотрудничества ради достижения существенного прогресса в мирном процессе на Корейском полуострове, включая усилия по возобновлению диалога между КНДР и США. 
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