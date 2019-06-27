Спецпредставитель США по северокорейским вопросам прибыл в Сеул

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Специальный представитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибыл в четверг в Сеул. В пятницу утром он встретится со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном, чтобы обсудить ядерную проблему и, возможно, северокорейскую часть воскресного саммита между президентом РК Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в Сеул в субботу. Как сообщил журналистам представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль, Ли До Хун и Стивен Бигэн подробно обсудят возможности активизации сотрудничества ради достижения существенного прогресса в мирном процессе на Корейском полуострове, включая усилия по возобновлению диалога между КНДР и США.