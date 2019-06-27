«Звёздная пара» Сон Чжун Ги - Сон Хэ Гё разводится

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Южнокорейская «звёздная пара» Сон Чжун Ги – Сон Хэ Гё начинает юридическую процедуру развода менее чем через два года после вступления в брак. Юридическая фирма, представляющая актёра Сон Чжун Ги, подала в среду бракоразводный иск в Сеульский суд по семейным делам. Как сообщили в продюсерском агентстве Blossom Entertainment, Сон Чжун Ги извинился перед своими поклонниками и всеми теми, кто его поддерживает, за плохие новости. Не уточнив причину развода, актёр выразил надежду на то, что сопутствующая ему судебная процедура пройдёт гладко, поскольку супруги ни в чём не обвиняют друг друга. Сон Чжун Ги попросил понять его, пообещав сосредоточиться на творческой деятельности и не разочаровать поклонников. 34-летний Сон Чжун Ги и 37-летняя Сон Хэ Гё вступили в брак в октябре 2017 года после совместных съёмок в популярном сериале «Наследники солнца», вышедшем на экраны в 2016 году. Слухи о том, что «звёздная пара» рассталась, появились вскоре после их громкой свадьбы, но представители актёров вплоть до последнего времени их категорически отвергали.