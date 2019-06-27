Ли Нак Ён: Президент США может направить важное послание Северу

Photo : YONHAP News

Если президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита в РК посетит демилитаризованную зону, он может направить важное послание Северу. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая в четверг в Сеуле на симпозиуме по вопросам мира в Корее. Южнокорейское правительство продолжает считать, что условием для ослабления международных санкций в отношении Пхеньяна должен стать прогресс в денуклеаризации, отметил Ли Нак Ён. Он напомнил, что президент РК Мун Чжэ Ин приложил много усилий для установления мира на Корейском полуострове, в том числе, провёл три встречи на высшем уровне с северокорейским лидером. Правда, реализация договорённостей столкнулась с трудностями из-за зашедшего в тупик процесса денуклеаризации Севера.