Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Японию для участия в саммите «Большой двадцатки»

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Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл во второй половине дня 27 июня в японский город Осака для участия в саммите «Большой двадцатки». Вечером он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Предыдущая встреча лидеров двух стран проходила в ноябре прошлого года в рамках регионального саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее. Ожидается, что Си Цзиньпин проинформирует своего южнокорейского коллегу о результатах поездки в Пхеньян на прошлой неделе, где он встречался с лидером КНДР Ким Чон Ыном. В опубликованном 26 июня письменном интервью ряду информационных агентств Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что визит Си Цзиньпина на Север станет поворотным моментом, который поможет возобновить диалоги между двумя Кореями и между КНДР и США. После переговоров с председателем КНР южнокорейский лидер встретится с группой этнических корейцев. На 28 июня запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Индонезии Джоко Видодо, президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Аргентины Маурисио Макри и премьер-министром Нидерландов Марком Рутте. На встрече с Владимиром Путиным, как ожидается, будет затронута тема сотрудничества РК и России в обеспечении прогресса на переговорах по денуклеаризации.