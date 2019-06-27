В Осаке состоялся южнокорейско-китайский саммит

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Президент РК Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в четверг в японском городе Осака в преддверии открытия там саммита «Большой двадцатки». Перед началом переговоров Мун Чжэ Ин сказал, что нынешний саммит с главой КНР имеет важное значение, поскольку это его первая встреча в рамках саммита «Большой двадцатки», и он будет рад получить от лидера Китая информацию о результатах его поездки в Пхеньян на прошлой неделе. Отметив важный вклад Китая в построение прочного мира на Корейском полуострове, а также возобновления северокорейско-американского диалога, он выразил надежду на плодотворный диалог. Кроме того, южнокорейский лидер поздравил своего китайского коллегу с днём рождения. В ответ Син Цзиньпин сказал, что в случае, если Сеул и Пекин будут идти рука об руку, они могут добиться многого. Он обещал, что Китай и дальше будет работать над построением мира в регионе. После того, как лидеры двух стран встретились в ноябре прошлого года в рамках регионального саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, Сеул и Пекин осуществляли контакты по различным каналам. Об этом заявил в ходе саммита южнокорейский лидер. Высоко оценив достигнутый уровень двусторонних отношений, он отметил, что по итогам прошлого года объёмы товарооборота и инвестиций оказались рекордными. Южнокорейский лидер выразил надежду на активизацию контактов в сферах культуры и обмена людскими ресурсами. Это была пятая по счёту встреча президента РК Мун Чжэ Ина и председателя КНР Си Цзиньпина.