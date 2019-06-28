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Экономика

Объём промышленного производства сократился в мае в РК на 0,5%

Write: 2019-06-28 10:40:21Update: 2019-06-28 17:36:13

Объём промышленного производства сократился в мае в РК на 0,5%

Photo : KBS News

Объём промышленного производства сократился в мае в РК на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в пятницу в Национальном статистическом управлении. Между тем, данный показатель  вырос на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объём переработки нефти сократился в мае на 14% по сравнению с предыдущим месяцем, а объём производства в сфере услуг вырос за тот же период на 0,1%.   Розничные продажи увеличились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% в годовом исчислении. Инвестиции в производственные мощности сократились на 8,2% по сравнению с апрелем из-за сокращения импорта оборудования для производства полупроводников и легковых автомобилей. Производство полупроводников, которые являются  для РК главным экспортным продуктом, сократилось в мае на 0,6% по сравнению с апрелем 
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