Мун Чжэ Ин: РК приложит усилия для укрепления отношений с Японией

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Правительство РК приложит усилия для создания крепких дружественных отношений с Японией. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 27 июня в Осаке на встрече с представителями корейской диаспоры. Он подчеркнул, что РК и Япония являются давними друзьями и близкими соседями с общей историей и культурой. Мун Чжэ Ин упомянул в своём выступлении расположенную недалеко от Осаки деревню Уторо, в которой во время японского протектората проживали корейцы, принудительно мобилизованные для строительства военного аэродрома. Он отметил, что благодаря усилиям правительств двух стран и неправительственных организаций для жителей этой деревни строятся новые дома. Там планируется открыть мемориал мира к столетию Первомартовского движения за независимость и формирования временного правительства. Между тем, представитель корейской диаспоры в Осаке О Ён Хо отметил, что отношения РК и Японии оказывают влияние на жизнь японских корейцев. По его словам, сегодня отношения двух стран нельзя назвать хорошими, что создаёт проблемы для корейской диаспоры в Японии. Он выразил надежду на то, что в ходе саммита «Большой двадцатки» доверительные связи сторон восстановятся.