Министры промышленности РК и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества

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27 июня министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, который сопровождает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Министр выразил надежду на успешное участие РК в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии. По словам представителя южнокорейского министерства, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере создания малых и средних АЭС с применением новейших технологий. В настоящий момент РК, США и Китай участвуют в приводящемся в Саудовской Аравии тендере на строительство двух реакторов мощностью 1.400 МВт.