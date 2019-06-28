В Пучхоне открылся Международный фестиваль фантастических фильмов

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27 июня в городе Пучхоне провинции Кёнгидо открылся XXIII Международный фестиваль фантастических фильмов (BIFAN), который продлится по 7 июля. Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 1997 года, с целью создания в Пучхоне центра низкобюджетных и независимых фильмов. На этот раз в рамках фестиваля, тема которого Science Fiction, будут показаны 284 фильма из 49 стран. По случаю 100-летия корейского кино покажут 13 отечественных жанровых картин. Кроме того, подготовлен специальный показ фильмов о роботах разных эпох. Для участия в конкурсной программе короткометражных фильмов было подано 1.226 заявок, из которых отобраны 35 фильмов. На этот раз большое внимание уделено технологиям виртуальной реальности.