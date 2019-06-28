РК и Малайзия начинают переговоры по соглашению о свободной торговле

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РК и Малайзия объявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле, поставив цель завершить их до ноября текущего года. Об этом сообщили 27 июня в ходе видеоконференции директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр международной торговли и промышленности Малайзии Дарелл Лэйкин. Завершить обсуждение вопроса решено до специального саммита РК–АСЕАН, который пройдёт 25-26 ноября в Пусане. Ю Мён Хи заявила, что это позволит РК ещё больше укрепить экономические отношения с Малайзией, а также расширить глобальную производственную сеть и экспортный рынок. Первый раунд переговоров планируется провести 11 июля в Куала-Лумпуре.