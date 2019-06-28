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Экономика

Количество кредитных карт, находящихся в обращении в РК, превысило 100 млн единиц

Write: 2019-06-28 11:41:40Update: 2019-06-28 11:49:52

Количество кредитных карт, находящихся в обращении в РК, превысило 100 млн единиц

Photo : YONHAP News

В прошлом году общее количество кредитных карт, находящихся в обращении в РК, составило 105 млн 600 тыс. единиц, что на 5,6% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в Корейской кредитно-финансовой ассоциации. Отметка в 100 млн единиц была превышена впервые с 2013 года, когда был зафиксирован показатель в 102 млн 20 тыс. Ожидается, что рост показателя продолжится, учитывая отмену системы автоматического закрытия карт, не используемых более года. Такие меры связаны с усилением конкуренции между финансовыми учреждениями. 
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