Количество пропавших без вести пассажиров судна Hableany сократилось до двух человек

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Количество пропавших без вести пассажиров прогулочного судна Hableany, которое затонуло в реке Дунай в центре Будапешта 29 мая после столкновения с теплоходом Viking Sigyn, сократилось до двух человек. Опознано тело, найденное 22 июня в реке Дунай в 30 км вниз по течению от места трагедии. По итогам анализа ДНК удалось выяснить, что оно принадлежит пожилой кореянке, находившейся на борту затонувшего судна. Об этом стало известно 27 июня. Таким образом, количество погибших составляет 24 человека. Южнокорейское правительство, между тем, вновь призвало местные власти провести тщательное расследование произошедшего.