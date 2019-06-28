Стивен Бигэн и Ли До Хун обсудили ситуацию вокруг КНДР и предстоящий саммит РК-США

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28 июня специальный представитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн встретился в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном. Обсуждались вопросы, которые войдут в повестку предстоящего южнокорейско-американского саммита, в том числе, возможность возобновления северокорейско-американского диалога. Вероятно, участники встречи обсудили и нынешнюю ситуацию вокруг КНДР, а также вопросы тесного сотрудничества в вопросе возвращения Пхеньяна за стол переговоров. В программе визита Стивена Бигэна также встреча с министром по делам воссоединения РК Ким Ён Чхолем, с которым будут обсуждены вопросы предоставления Северу продовольственной помощи.