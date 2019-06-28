Правительство РК фактически утвердило бюджет на отправку риса в КНДР

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Правительство РК фактически утвердило решение о выделении 140 млрд вон или 121 млн долларов на предоставление КНДР 50 тыс. тонн риса в качестве гуманитарной продовольственной помощи. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения, Совет по поддержке межкорейских обменов утвердил проект предоставления Северу продовольственной помощи. В этой связи из Фонда межкорейского сотрудничества будут выделены 25 млн долларов на покупку риса, перевозку и упаковку внутри страны. Помимо этого примерно 17 млн долларов будут переведены Всемирной продовольственной программе ООН на доставку риса в КНДР и его распределение. Проект выделения остальных 99 млрд вон на приобретение и обработку риса будет принят в ближайшее время.