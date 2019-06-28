В Пхеньяне не хотят участия Сеула в переговорах по денуклеаризации

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Южнокорейская сторона не должна вмешиваться в диалог Пхеньяна и Вашингтона. Jб этом заявил в четверг директор американского департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын. Он подчеркнул, что Пхеньян и Вашингтон ведут переговоры напрямую друг с другом, не прибегая к помощи Сеула. Другими словами, Север хочет исключить Юг из переговорного процесса. Также было подчёркнуто, что никаких скрытых межкорейских контактов не проводится, что опровергает позицию южнокорейского правительства. При этом времени на достижение конкретных результатов не так много, отметил Квон Чжон Гын. Он озвучил призыв избрать правильный подход, не растрачивая силы на создание атмосферы переговоров. Это может указывать на желание как можно скорее приступить к рабочим переговорам. При этом Север поставил условия – готовность к переговорам, представитель, с которым можно говорить, а также приемлемые предложения.