США могут ввести «вторичные санкции» в отношении финансовых учреждений, сотрудничающих с КНДР

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27 июня Сенат США одобрил Акт о национальной обороне на 2020 финансовый год, который, помимо прочего, предусматривает ужесточение финансовых санкций против КНДР. Об этом сообщает политическое издание The Hill. Принятый акт содержит законопроект, согласно которому санкциям подвергнутся любые банки и другие финансовые учреждения, работающие с КНДР. Он нацелен на третьи стороны, помогающие Северу уйти от финансовых санкций. Ожидается, что этот законопроект наиболее сильно ударит по китайским банкам.