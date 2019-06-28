РК на 2,9% увеличила бюджет на новые разработки и исследования

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В следующем году РК выделит на новые разработки и исследования 16,9 трлн вон или 14,6 млрд долларов, что на 2,9% больше, чем в этом году. Из них 1,3 млрд долларов составят затраты на развитие трёх перспективных отраслей – системных полупроводников, автомобилей будущего и медицинского обслуживания Bio Health. 1,7 млрд будут выделены на базовые исследования. Об этом сообщили 28 июня в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, ссылаясь на утверждённый план распределения бюджета на государственные научно-исследовательские проекты 2020 года. Начальник главного управления по научно-техническим инновациям Ким Сон Су заявил, что при формировании бюджета внимание было уделено развитию научно-технического потенциала страны и обеспечению результатов инновационного роста.