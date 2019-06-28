У южнокорейских музыкантов - две премии на XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского

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Молодые южнокорейские музыканты завоевали две медали на XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, завершившемся 27 июня в России. В номинации «сольное пение» среди мужчин второй премии и серебряной медали удостоен 26-летний баритон Ким Ги Хун. Первая премия у Александроса Ставракакиса из Греции, третья – у Миграна Агаджаняна из России. Награды вручали в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 30-летний Ким Дон Хён удостоен третьей премии и бронзовой медали на конкурсе скрипачей. Первую премию получил Сергей Догадин из России, вторую - бельгиец Марк Бушков. Церемония вручения наград состоялась в Москве, в концертном зале имени Чайковского.