Президенты РК и России согласились с необходимостью возобновления северокорейско-американского диалога

Photo : YONHAP News

В ходе встречи, состоявшейся в ночь на 29 июня в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, президенты РК и России Мун Чжэ Ин и Владимир Путин констатировали, что мирный процесс на Корейском полуострове вступил в решающую стадию. В этой связи Пхеньяну и Вашингтону необходимо возобновить диалог, чтобы добиться дальнейшего прогресса. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники встречи поделились оценками ситуации на Корейском полуострове. Владимир Путин поделился со своим южнокорейским коллегой результатами недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чон Ыном, а президент РК назвал их «конструктивными». Он отметил также, что нынешняя встреча лидеров РК и России - пятая по счету. Мун Чжэ Ин поблагодарил Владимира Путина за соболезнования, которые он направил Сеулу в связи с гибелью южнокорейских туристов в результате аварии прогулочного катера на реке Дунай в Будапеште. Он также напомнил, что в 2020 году РК и Россия будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. В ходе встречи было отмечено что две страны поставили цель увеличить в 2020 году объём товарооборота до 30 млрд. долларов.