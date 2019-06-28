В Сеуле состоялся южнокорейско-американский саммит

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В ходе состоявшейся 30 июня встречи в Сеуле президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили пути достижения денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира в регионе, а также укрепления двустороннего альянса. Во встрече, которая проходила в течение полутора часов, принимали участие с южнокорейской стороны глава администрации президента Но Ён Мин, министр иностранных дел Кан Гён Хва, начальник управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён и посол РК в США Чо Юн Чжэ. Американскую сторону представляли госсекретарь Майкл Помпео, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, посол США в РК Гарри Харрис и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани. Затем состоялся саммит в расширенном составе во время официального обеда, в котором приняли участие по десять высокопоставленных представителей обеих стран. По окончании переговоров на высшем уровне Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию и направились в демилитаризованную зону на встречу с лидером КНДР Ким Чон Ыном.