Президент США Дональд Трамп встретился с представителями деловых кругов РК

Photo : YONHAP News

30 июня в сеульском отеле Grand Hyatt Seoul состоялась встреча президента США Дональда Трампа с представителями деловых кругов РК. В ней приняли участие главы самых крупных южнокорейских компаний, таких как Samsung, Lotte, CJ и другие. Все эти компании инвестируют или планируют в ближайшем будущем инвестировать в США. В своей речи глава Белого дома выразил благодарность за высокий интерес южнокорейских компаний к экономике США, обратившись к южнокорейским бизнесменам с просьбой расширить объём инвестиций. Трамп отметил, что соглашение о свободной торговле между РК и США принесет выгоду обеим сторонам. В связи с этим, Вашингтон продолжит проведение переговоров с Сеулом по соглашению о свободной торговле в области сельхозпродуктов, автомобилей и др. Между тем, президент США напомнил, что в ходе саммита «Большой двадцатки» в Осаке лидеры США и КНР договорились нормализировать торговые отношения между двумя странами. Их обострение в последнее время беспокоит соседние государства.