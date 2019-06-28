Июньский экспорт сократился на 13,5%

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Южнокорейский экспорт составил в июне 44 млрд 180 млн долларов, что на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Снижение экспортных показателей продолжается седьмой месяц подряд. Как сообщили 30 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики, экспорт полупроводников сократился на 25,5%, а продукции нефтехимической отрасли - на 24,5%. Объём импорта сократился на 11,1%, составив 40 млрд долларов. Профицит торгового баланса сохраняется 89 месяцев подряд, и на этот раз он составил 4 млрд 170 млн долларов.