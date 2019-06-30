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Президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты встречи с лидером КНДР

Write: 2019-07-01 10:35:26Update: 2019-07-01 10:44:08

Президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты встречи с лидером КНДР

Photo : YONHAP News

30 июня сразу после встречи с председателем госсовета КНДР Ким Чон Ыном в пограничном пункте Пханмунчжом президент США Дональд Трамп направился на американскую авиабазу Осан в районе города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо. В ходе встречи с военнослужащими глава белого дома  назвав результаты переговоров с северокорейским лидером выдающимися. Вновь коснувшись потенциала КНДР, он сказал, что Север может получить шанс к развитию, если встанет на путь денуклеаризации. По его словам, прежде враждебные отношения КНДР и США улучшились после саммита в Сингапуре. Дональд Трамп добавил, что скоро появятся новости, поверить в которые сейчас очень трудно. После выступления на авиабазе он вылетел в США, завершив двухдневный визит в РК. 
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