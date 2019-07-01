Майкл Помпео: МИД КНДР будет партнёром госдепартамента США на рабочих переговорах

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Партнёром госдепартамента США на рабочих переговорах будет МИД КНДР. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил 30 июня журналистам на американской авиабазе Осан в районе города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо. По его словам, США будет представлять специальный представитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, а КНДР - один из высших представителей МИД. Как полагают, это могут быть министр иностранных дел Ли Ён Хо, либо его заместитель Чхве Сон Хи. Таким образом, заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля в качестве главы северокорейской делегации на рабочих переговорах с США заменит представитель внешнеполитического ведомства. Майкл Помпео отметил, что переговоры начнутся примерно в середине июля, добавив, что продолжит осуществлять руководство ими.