Через 10 лет женщин в РК станет больше, чем мужчин

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Через 10 лет в южнокорейском обществе женщины обойдут мужчин по общей доле населения. В докладе Национального статистического управления, посвящённом прогнозу изменения структуры населения, в 2029 году в РК будут жить 25 млн 981 тыс. женщин и 25 млн 959 тыс. мужчин. Такая ситуация сложится впервые с 1960 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Индекс соотношения полов, который показывает количество мужчин на 100 женщин, в этом году составляет 100,5. Но в 2029 году он снизится до 99,9, а 2047 году составит 98,3. Такая тенденция объясняется завершением эпохи, когда в семьях предпочитали рождение сыновей, а также тем, что средняя продолжительность жизни женщин выше, чем мужчин. На этом фоне ожидается расширение экономической активности женщин.