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Экономика

В РК снижается активность рынка недвижимости

Write: 2019-07-01 11:29:39Update: 2019-07-01 11:46:25

В РК снижается активность рынка недвижимости

Photo : KBS News

Продажи на рынке недвижимости РК сокращаются семь месяцев подряд. В Национальном статистическом управлении сообщили, что в мае индекс производства в сфере недвижимости, демонстрирующий объём операций купли-продажи и аренды, а также посреднической деятельности, сократился на 1,6% в годовом исчислении составив 98,4 пункта. Показатель снижается семь месяцев подряд. Это объясняется влиянием мер правительства по усилению контроля за рынком. Всего в мае было зарегистрировано 57.103 операции купли-продажи, что на 15,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это самый низкий показатель с 2006 года. 
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