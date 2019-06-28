В РК снижается активность рынка недвижимости

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Продажи на рынке недвижимости РК сокращаются семь месяцев подряд. В Национальном статистическом управлении сообщили, что в мае индекс производства в сфере недвижимости, демонстрирующий объём операций купли-продажи и аренды, а также посреднической деятельности, сократился на 1,6% в годовом исчислении составив 98,4 пункта. Показатель снижается семь месяцев подряд. Это объясняется влиянием мер правительства по усилению контроля за рынком. Всего в мае было зарегистрировано 57.103 операции купли-продажи, что на 15,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это самый низкий показатель с 2006 года.