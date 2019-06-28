Япония ужесточает контроль за экспортом в РК высокотехнологичного сырья

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С июля японские власти ужесточают контроль за экспортом в РК материалов, необходимых для производства смартфонов и телевизоров. Об этом сообщила 30 июня японская газета «Санкей симбун». Объектами этих мер являются полиимиды, используемые в производстве дисплеев для смартфонов, регистры и травильный газ, применяемые в создании полупроводников. Более половины всего мирового производства этих материалов приходятся на Японию. Сообщается, что вышеуказанные меры вступят в силу с 4 июля. Обычно Япония освобождает «дружественные страны» от процедуры получения разрешения на экспорт данных наименований продукции. РК исключена из этого списка. В газете отмечается, что такие действия Японии являются ответом на то, что РК не предпринимает никаких конкретных мер для улучшения отношений с Японией. Таким образом, с 4 июля японские производители должны будут получать разрешение на каждую операцию по экспорту вышеуказанной продукции в РК. На рассмотрение заявки в среднем уходит до трёх месяцев.