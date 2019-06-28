В РК откроются 18 центров подготовки операторов боевых дронов

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До следующего года в сухопутных войсках РК будет создано 18 центров подготовки операторов боевых дронов. Ежегодно они будут готовить около тысячи специалистов. Проект создания данных подготовительных центров был запущен в 2017 году. Два года назад при Школе разведки сухопутных войск был открыт центр подготовки операторов дронов. Он отвечает не только за создание базы профильных специалистов, но и за контроль других подобных учреждений и разработку технологий дронов. Командование считает, что в войнах будущего дроны заменят тысячи солдат на поле боя.