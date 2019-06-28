Четыре из десяти занятых женщин в РК являются внештатными работницами

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41,5% занятых южнокорейских женщин работают внештатно. Об этом сообщили 1 июля в Национальном статистическом управлении. Показатель растёт четыре года подряд. Однако среди мужчин он постоянно сокращается, составляя 26%. При этом 54% женщин являются повременно-сдельными работницами. Аналогичный показатель среди мужчин не превышает 50%. Средняя месячная зарплата женщин составила 2.117 долларов. Это около 70% аналогичного показателя мужчин. Данная процентная разница постепенно уменьшается с 2015 года. Что касается опасений по поводу социальной стабильности, то их испытывают 27% мужчин и 35,4% женщин.