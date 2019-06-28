СМИ КНДР сообщили о встрече Ким Чон Ына и Дональда Трампа

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Северокорейские СМИ в положительном ключе сообщили о встрече глав КНДР и США в пограничном пункте Пханмунчжом. Газета «Нодон синмун» и агентство ЦТАК сообщили, что 30 июня Ким Чон Ын и Дональд Трамп провели историческую встречу, предложенную главой Белого дома. Особо подчёркивается, что встреча лидеров двух стран состоялась в Пханмунчжоме впервые за 66 лет после подписания соглашения о прекращении огня в Корейской войне. Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы с тем, чтобы смягчить напряжённость на Корейском полуострове и покончить с разногласиями в двусторонних отношениях. Также отмечается, что главы двух стран договорились возобновить продуктивный диалог с целью поиска новых решений по денуклеаризации и налаживанию отношений. Ким Чон Ын, как сообщают северокорейские СМИ, заявил, что организовать встречу за сутки удалось благодаря выдающимся дружеским отношениям с Дональдом Трампом. Эти отношения, отметил он, станут удивительной силой в преодолении различных проблем и препятствий, принося хорошие и неожиданные результаты.