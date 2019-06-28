В РК продолжается внедрение 52-часовой рабочей недели

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С 1 июля 52-часовая рабочая неделя введена в 21 отрасли, для которых в марте этого года была принята отсрочка. Среди них общественный транспорт, финансовые и образовательные услуги, вещание и ряд других. Новые условия труда вводятся на предприятиях, в которых работают более 300 человек. По состоянию на конец мая прошлого года в этих отраслях было занято 1 млн 60 тыс. человек. Между тем, внедрение 52-часовой недели в этих сферах будет довольно сложным, учитывая специфику длительного рабочего времени. Но в министерстве труда и занятости считают, что особых проблем в этом вопросе возникнуть не должно. В отношении предприятий-операторов маршрутных автобусов было решено предоставить трёхмесячный адаптационный период. Даётся время и для введения гибкого рабочего графика. В министерстве отмечается, что упор будет делаться не на выявлении нарушений новых правил труда, а на их закреплении. В следующем году 52-часовая неделя будет введена в отношении предприятий с количеством сотрудников от 50 до 300 человек, а во второй половине 2021 года в компаниях, где работают менее 50 человек.