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Политические партии РК положительно оценили встречу глав двух Корей и США в пограничном пункте Пханмунчжом 30 июня. Правящая Демократическая партия Тобуро назвала это событие «встречей века», которая стала ещё одной важной вехой в установлении мира на Корейском полуострове. В оппозиционной партии Свободная Корея данное событие назвали хорошим сигналом об улучшении ситуации в переговорном процессе по проблеме денуклеаризации. Одновременно было подчёркнуто, что до отказа Севера от ядерного оружия ещё предстоит преодолеть множество трудностей. В частности, выражено опасение о возможном отдалении Юга от переговоров по денуклеаризации, учитывая, что Мун Чжэ Ин не участвовал во встрече Ким Чон Ына и Дональда Трампа. В партии Справедливого будущего подвергли критике то, что южнокорейский президент не сыграл никакой роли на переговорах, состоявшихся на территории РК. Был отмечен также положительный момент. Он заключался в том, что «фактическое» пересечение межкорейской границы Дональдом Трампом даёт надежду на мир всему миру. В партии Демократии и мира отметили необходимость развития межкорейского сотрудничества.