Торговые переговоры РК и Mercosur могут ускориться

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ЕС и Mercosur, крупнейшее в Латинской Америке экономическое объединение, заключили соглашение о свободной торговле. Это может положительно повлиять на торговые переговоры РК и Mercosur, в состав которого входят Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай и Венесуэла. Заключение соглашения создаёт огромный рынок объёмом в 800 млн человек. 30 июня президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что данное событие даст толчок к торговым переговорам с другими странами, заинтересованными в либерализации торговли с Mercosur. В этой связи в РК выражают надежду на ускорение процесса торговых переговоров с организацией. В мае этого года представители сторон решили работать над подписанием FTA до следующего года. Объём торговли РК и Mercosur в 2011 году составлял 18 млрд долларов, после чего отметка начала снижаться, в прошлом году достигнув 10 млрд долларов.