В Сеуле выразили протест против ужесточения Японией условий экспорта в РК высокотехнологичного сырья

Photo : YONHAP News

Первый заместитель главы МИД РК Чо Сэ Ён вызвал посла Японии Ясумасу Нагаминэ, выразив протест и сожаление относительно мер Токио по ужесточению контроля за экспортом важнейших производственных материалов в РК. На этот шаг, как сообщалось ранее, Япония пошла в ответ на то, что Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации, имевшей место в период японского протектората над Кореей. Ранее в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии объявили об ужесточении процедуры экспорта в РК трёх наименований материалов, необходимых для производства смартфонов и телевизоров. Ситуация осложняется тем, что на Японию приходится более половины всего мирового объёма производства данных материалов. В Токио отметили, что такие действия объясняются потерей доверия в двусторонних отношениях. Между тем, министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо заявил о намерении принять различные ответные меры, в том числе обратиться по этому вопросу в ВТО.