Рост потребительских цен в РК в июне составил 0,7%

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В июне потребительские цены выросли в РК на 0,7% в годовом исчислении. Таким образом, инфляция не превышает одного процента шесть месяцев подряд, сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении. Базовая инфляция, которая не учитывает сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,9% в годовом исчислении и 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Нефтепродукты подешевели в прошлом месяце на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, но цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию выросли за тот же период на 1,8%. Стоимость коммунальных услуг повысилась на 1,3%. Низкий рост потребительских цен эксперты объясняют снижением цен на нефть и налога на топливо, а также сокращением потребительской активности.