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Генсек ООН приветствует результаты встречи глав КНДР и США

Write: 2019-07-02 10:30:07Update: 2019-07-02 10:36:10

Генсек ООН приветствует результаты встречи глав КНДР и США

Photo : YONHAP News

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно оценил результаты встречи председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента США Дональда Трампа в пограничном пункте Пханмунчжом, состоявшейся 30 июня. Он поддержал договорённости глав двух стран о возобновлении рабочих переговоров по денуклеаризации. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, Антониу Гутерриш полностью поддерживает усилия заинтересованных сторон по достижению полной и подконтрольной денуклеаризации Корейского полуострова. 
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