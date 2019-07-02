В Сеуле состоялась встреча глав МИД РК и Индонезии

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась в понедельник в Сеуле со своей индонезийской коллегой Ретно Марсуди. Главы МИД двух стран высоко оценили активность дипломатических обменов, договорившись продолжать работу по развитию двусторонних отношений. Ретно Марсуди отметила большой потенциал сотрудничества двух стран. Она выразила надежду на то, что РК поделится опытом создания административного города Сэчжона, упомянув о проекте переноса индонезийской столицы в целях сбалансированного регионального развития. Глава МИД Индонезии прибыла в Сеул для участия в Международной конференции «Женщина и мир».