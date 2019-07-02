РК сокращает экспорт сельскохозяйственной продукции

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В первой половине этого года южнокорейский экспорт сельскохозяйственной продукции снизился на 0,3% в годовом исчислении, составив 3 млрд 289 млн долларов. При этом экспорт свежих продуктов вырос на 4,6%. Их поставки которых достигли 609 млн долларов. Экспорт обработанных продуктов сократился на 1,3%, составив 2 млрд 680 млн долларов. Эти данные были представлены 1 июля в ходе заседания в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. Участники мероприятия обсудили ряд задач по улучшению ситуации. Среди них усиление маркетинга контентов корейской волны Халлю, поддержка экспортных компаний, поиск новых экспортных товаров, решение проблем нетарифных барьеров и другие. Заместитель министра Ли Чжэ Ук сообщил о намерении принять меры по достижению объёма экспорта в данной области до 7 млрд 700 млн долларов.