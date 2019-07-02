В РК обеспокоены возобновлением Японией китобойного промысла

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В РК выразили серьёзные опасения по поводу возобновления Японией китобойного промысла. В заявлении министерства морского и рыбного хозяйства говорится, что коммерческий вылов китов японской стороной может оказать влияние на их популяцию в южнокорейских водах. Близ Корейского полуострова водится 31 вид китообразных, входящих в список объектов коммерческого лова Японии. Среди них малый полосатик Минке, который подразделяется на группы J и O. Представители группы J водятся у Корейского полуострова, западного и юго-восточного побережья Японии. В южнокорейских водах их насчитывается до полутора тысяч.. Они постоянно передвигаются между РК и Японией. То есть, их лов японской стороной неизбежно приведёт к общей проблеме снижения популяции. В министерстве сообщили о намерении провести подробный анализ ситуации, отметив необходимость обсуждения вопроса защиты китов в Международной китобойной комиссии (IWC). Япония возобновила данный промысел, выйдя накануне из состава комиссии, к которой она присоединилась в 1951 году, а мораторий на коммерческий вылов китов она поддерживала с 1982 года. Японские власти установили ежегодную квоту на вылов китов в объёме 383 голов.