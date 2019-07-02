РК предварительно подготовилась к мерам Японии по ограничению поставок важных производственных материалов

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В правительстве РК сообщили, что в стране велась активная подготовка к возможному ограничению Японией поставок важных для высокотехнологичной промышленности материалов. Об этом было заявлено 1 июля в ходе заседания в министерстве промышленности, торговли и энергетики, посвящённого решению ситуации с введением японскими властями мер ограничения экспорта сырья в РК. В министерстве, в частности, заявили, что к настоящему моменту активно велась работа по диверсификации каналов импорта материалов, а также по наращиванию внутреннего производства и разработке соответствующих технологий.