РК критически зависит от Японии в поставках высокотехнологичных наноматериалов

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РК на 94% зависит от Японии в поставках трёх ключевых наименований высокотехнологичных наноматериалов. Токио ввёл ограничительные меры на их экспорт в РК. Между тем, с января по май Сеул импортировал фторированный полиимид, применяемый в создании OLED-дисплеев, на общую сумму 12 млн 960 тыс. долларов. 93,7% этого объёма пришлись на Японию. В случае с резисторами показатель составил 91,9%. Импорт фтористого водорода на 43,9% осуществляется из Японии и на 46,3% из Китая. В Корейской ассоциации внешней торговли отметили, что в нынешней ситуации меры Токио неизбежно ударят и по японским поставщикам данного сырья, учитывая большую долю южнокорейских компаний на рынке полупроводников. К примеру, в первые четыре месяца этого года 85,9% японского экспорта фтористого водорода пришлись на южнокорейский рынок.