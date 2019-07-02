Госдепартамент: Сотрудничество РК, США и Японии важно для решения региональных проблем

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Тесное сотрудничество РК, США и Японии исключительно важно для решения региональных проблем, в числе которых денуклеаризация КНДР. Так в госдепартаменте ответили на вопрос агентства Ёнхап о позиции США по нарастающему напряжению в отношениях Сеула и Токио. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что США являются другом и союзником РК и Японии, и три страны едины в решении проблемы денуклеаризации. В госдепе добавили, что США всегда открыто выступают за укрепление отношений трёх государств. Тем самым в Вашингтоне косвенно выразили опасения по поводу состояния отношений двух стран.