Южнокорейская технология квантовой криптографии может быть стандартизирована на международном уровне

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Новая технология квантовой криптографии, разработанная под руководством южнокорейских учёных, как ожидается, будет избрана для стандартизации на международном уровне. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, в июне на проходившем в Женеве заседании представителей Сектора стандартизации телекоммуникаций в ITU (ITU-T) технология была предварительно одобрена в качестве объекта стандартизации. ITU-T является одним из секторов Международного союза электросвязи (ITU). В случае согласия всех членов организации проект будет окончательно утверждён. Речь идёт о технологии квантовой связи, которая путём создания квантовых ключей обеспечивает надёжное шифрование данных, которые могут быть расшифрованы только отправителями и получателями. В проекте её стандартизации, запущенном с июля 2018 года, принимают участие около 20 компаний и учреждений, в числе которых телекоммуникационные компании KT и LG U Plus, Корейский институт науки и технологий (KIST), Корейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI) и другие. Данное направление считается очень перспективным, учитывая, что в эпоху связи 5G, которая будет применяться во всех сферах жизни, безопасность передачи данных выходит на первый план. В августе прошлого года на заседании представителей Сектора Стандартизации телекоммуникаций в ITU южнокорейская компания SKT представила на рассмотрение четыре проекта, которые также могут быть избраны для стандартизации в сентябре этого года.